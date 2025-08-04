В Московской области в седьмой раз стартовал отбор на получение ИТ-грантов

04 августа 2025, 16:15

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Новый отбор на предоставление ИТ-грантов в 2025 году начался на портале госуслуг Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.







«Государственные меры поддержки формируются исходя из реальных задач ИТ-сферы. В Подмосковье претендовать на грант может каждая компания, работающая в области информационных технологий и отвечающая установленным требованиям. Такие программы помогают отрасли расти, усиливают её конкурентоспособность, открывают новые возможности развития региона», – пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.