В Московской области в седьмой раз стартовал отбор на получение ИТ-грантов
Новый отбор на предоставление ИТ-грантов в 2025 году начался на портале госуслуг Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.
«Государственные меры поддержки формируются исходя из реальных задач ИТ-сферы. В Подмосковье претендовать на грант может каждая компания, работающая в области информационных технологий и отвечающая установленным требованиям. Такие программы помогают отрасли расти, усиливают её конкурентоспособность, открывают новые возможности развития региона», – пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.Как отметили в министерстве, претендовать на получение субсидии могут компании, которые зарегистрированы в Подмосковье, имеют выручку от ИТ-деятельности не менее 30% и осуществляют основную деятельность в соответствии с ОКВЭД 26.20, 26.20.4, 62.01, 62.02, 62.02.1, 62.02.4, 62.02.9, 62.03, 62.03.1, 62.03.11, 62.09, 63.11, 63.11.1, 72.19.
Грант предоставляется, если в штат организации приняты пять и более новых сотрудников с зарплатой от 120 тыс. рублей в месяц. Помимо этого, новые сотрудники не должны работать в Московской области предыдущие 12 месяцев до трудоустройства, в том числе в качестве самозанятых и ИП.
Подробные условия получения грантов и порядок подачи заявок можно найти на региональном портале госуслуг.