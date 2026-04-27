Жители Подмосковья в 2026 году получили свыше 5000 значков ГТО

27 апреля 2026, 22:05

Жители Московской области с начала года получили 5 145 знаков Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Такой статистикой поделились в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





С 1 января 2026 года в регионе присвоено 4 806 золотых, 220 серебряных и 119 бронзовых знаков.



Лидерами по количеству значков ГТО среди жителей за первый квартал стали Люберцы (686 знаков), Красногорск (461) и Химки (267). В этом году участниками испытаний «Готов к труду и обороне» стали свыше 20 000 жителей Подмосковья.

«Наличие знака отличия ГТО позволяет абитуриентам при поступлении в вуз получить дополнительные баллы. А с 1 января прошлого года за выполнение нормативов можно оформить налоговый вычет. Это часть дохода, которую освободят от уплаты НДФЛ. Размер составит до 18 000 рублей за налоговый период. Получить налоговый вычет сможет гражданин, выполнивший нормативы комплекса ГТО на любой знак отличия и прошедший диспансеризацию в 2025 году», – рассказали в ведомстве.