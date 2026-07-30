Новый сквер в деревне Бужарово благоустроят с учётом мнений жителей

30 июля 2026, 14:30

оригинал Фото: пресс-служба администрации м. о. Истра

Жителей деревни Бужарово приглашают принять участие в общественном обсуждении проекта благоустройства нового сквера. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа Истра.





В ближайшее время в деревне планируют создать современное общественное пространство, где будет комфортно отдыхать, гулять с детьми, заниматься спортом. Сейчас разрабатывается концепция благоустройства, и на этом этапе важно учесть мнение людей.

«Во время встречи жители смогут познакомиться с предварительными идеями проекта; рассказать, каким они хотят видеть будущий сквер. Каждое предложение рассмотрят при дальнейшей разработке концепции. Важно мнение жителей всех возрастов – детей, молодёжи, родителей и представителей старшего поколения», – сказали в администрации.