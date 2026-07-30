В домах Московской области за пять лет заменили почти 2500 лифтов
В многоквартирных домах Подмосковья за 2021-2025 годы заменили 2 468 лифтов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Масштабное обновление лифтового хозяйства идёт по региональной программе капремонта. Лифты в регионе меняют по истечении нормативного срока службы – это 25 лет.
Перед заменой лифт проходит техническое освидетельствование. Если состояние удовлетворительное, срок эксплуатации могут продлить на пять лет.
«С каждым годом мы будем постепенно наращивать объём замен лифтов. К 2031 году планируем обновлять порядка 1200 единиц оборудования в год. Для жителей это безопасность и уверенность в надёжности лифтов», – отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.Долгосрочную стабильность программы обеспечивает офсетный контракт фонда с Серпуховским лифтостроительным заводом. По соглашению на 8,5 млрд рублей до 2032 года в дома региона поставят 4044 лифта разной грузоподъёмности.
В этом году в домах Подмосковья планируют заменить ещё более 420 единиц оборудования.