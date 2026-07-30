В домах Московской области за пять лет заменили почти 2500 лифтов

30 июля 2026, 14:15

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В многоквартирных домах Подмосковья за 2021-2025 годы заменили 2 468 лифтов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





Масштабное обновление лифтового хозяйства идёт по региональной программе капремонта. Лифты в регионе меняют по истечении нормативного срока службы – это 25 лет.



Перед заменой лифт проходит техническое освидетельствование. Если состояние удовлетворительное, срок эксплуатации могут продлить на пять лет.

«С каждым годом мы будем постепенно наращивать объём замен лифтов. К 2031 году планируем обновлять порядка 1200 единиц оборудования в год. Для жителей это безопасность и уверенность в надёжности лифтов», – отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.