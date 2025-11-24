Молодые активисты предложили концепцию обустройства велотрассы в парке Шатуры

24 ноября 2025, 17:32

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Ребята из Молодёжного парламента муниципального округа Шатура представили проект, предложенный учеником местного лицея Никитой Киселёвым. Предложение обсудили на месте с представителями администрации, руководством Службы дорожного хозяйства и благоустройства, а также дирекцией Шатурского парка.





Как рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета, Никита давно увлекается катанием на велосипеде. В качестве инициативы по развитию спорта в городе он выступил за создание велодрома. Свою идею он предложил главе округа Николаю Прилуцкому и получил одобрение.

«Поскольку парк в Шатуре готовится к реконструкции, появление на его территории дополнительной спортивной зоны может стать прекрасным дополнением», – отметил директор парка Андрей Петраков.

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура



«Дерт-парк – специализированная трасса для катания велосипедистов. Площадка может быть оборудована стартовым подиумом различной высоты, трамплинами из уплотнённого грунта. Памп-трек можно пустить по всей площади. Кататься на треке смогут не только опытные райдеры, но и начинающие велосипедисты», – рассказал Киселёв.