Новый тротуар на Путилковском шоссе улучшил транспортную доступность

22 сентября 2026, 13:37

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Строители обустроили пешеходную дорожку на Путилковском шоссе по многочисленным просьбам местных жителей. Новый объект сделал передвижение пешеходов и пользователей средств индивидуальной мобильности более комфортным и безопасным, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.