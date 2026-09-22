Новый тротуар на Путилковском шоссе улучшил транспортную доступность
Строители обустроили пешеходную дорожку на Путилковском шоссе по многочисленным просьбам местных жителей. Новый объект сделал передвижение пешеходов и пользователей средств индивидуальной мобильности более комфортным и безопасным, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Депутат Совета депутатов округа Артур Бадретдинов проверил качество проведенных работ. Он подчеркнул, что проект удалось реализовать благодаря совместным усилиям властей Москвы, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и главы Красногорска Дмитрия Волкова.
В условиях текущего ремонта моста данный маршрут значительно упростит жителям Путилкова путь до остановок столичного общественного транспорта. Дорожные службы уже начали выполнять следующий запрос горожан. Специалисты ведут дополнительные работы по строительству тротуаров с обеих сторон дороги непосредственно до самого населенного пункта.
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