В 11 округах Подмосковья за неделю отремонтировали автобусные остановки

22 сентября 2026, 10:00

оригинал Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Специалисты Мосавтодора привели в нормативное состояние остановочные павильоны на региональных дорогах, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Работы прошли в рамках летнего содержания дорожной сети, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.