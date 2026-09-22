В 11 округах Подмосковья за неделю отремонтировали автобусные остановки
Специалисты Мосавтодора привели в нормативное состояние остановочные павильоны на региональных дорогах, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Работы прошли в рамках летнего содержания дорожной сети, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Дорожные службы обновили объекты в четырех крупных городах региона. Ремонт затронул проспект Мира во Фрязине, Октябрьскую улицу в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, Придорожную улицу в Ступине, а также проспект Ленина и Красную улицу в Подольске.
Помимо этого, специалисты привели в порядок остановки в семи малых населенных пунктах. Платформы обустроили в селе Кудиново (Богородский округ), селе Жаворонки (Одинцовский округ), поселке городского типа Загорянский (Щелково), деревне Поярково (Химки), поселке Запрудный (Коломна), деревне Захарково (Красногорск) и селе Домодедово.
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