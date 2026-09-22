В Путилкове замглавы Красногорска Евгений Елизаров проверил благоустройство улиц

22 сентября 2026, 13:13

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Заместитель главы городского округа Красногорск Евгений Елизаров провел инспекцию территории на пересечении улиц Верхней и Садовой в Путилкове, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Проверку организовали по поручению главы округа Дмитрия Волкова на основе обращений местных жителей.