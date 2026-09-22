В Путилкове замглавы Красногорска Евгений Елизаров проверил благоустройство улиц
Заместитель главы городского округа Красногорск Евгений Елизаров провел инспекцию территории на пересечении улиц Верхней и Садовой в Путилкове, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Проверку организовали по поручению главы округа Дмитрия Волкова на основе обращений местных жителей.
Во время обхода Евгений Елизаров сообщил, что дорожные службы уже восстановили на участке асфальтобетонное покрытие и запустили новый московский автобусный маршрут. На следующем этапе специалисты обновят остановочные павильоны и нанесут дорожную разметку. Комиссия признала общее состояние территории нормативным.
Участники рабочей группы также проверили качество содержания придомовых зон. Все выявленные замечания профильные специалисты передали управляющим организациям. После устранения недочетов замглавы округа планирует провести повторную выездную проверку, чтобы лично оценить результаты работы.
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