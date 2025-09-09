Новый цех производства спецтехники запустят в Электростали в октябре
Производитель спецтехники компания «ТК Лифт» расширяет производство, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. В городском округе Электросталь завершается строительство цеха по оснащению спецтехники.
«Объём инвестиций в расширение предприятия «ТК Лифт» – 550 млн рублей. Мощности нового цеха позволят выпускать до 1,5 тыс. машин в год. Запуск намечен на октябрь. А до 2030 года «ТК Лифт» планирует инвестировать не менее 300 млн рублей в модернизацию предприятия и наращивание мощностей», – сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Компания участвует в поставках техники специального назначения для крупнейших инфраструктурных проектов страны. Текущие мощности предприятия – 2 тыс. единиц спецтехники в год. Как рассказал гендиректор «ТК ЛИФТ» Никита Харизин, новый цех позволит увеличить производство до 3,5 тыс. единиц.
Предприятие «ТК ЛИФТ» специализируется на производстве автомобилей с крюковыми установками, ломовозов, самосвалов, мусоровозов, бункеровозов, прицепов и полуприцепов. Кроме того, компания оказывает услуги сервисного и гарантийного обслуживания спецтехники. «ТК ЛИФТ» имеет знак «Сделано в России», что подтверждает качество продукции.