Новый закон будет регулировать развитие креативных индустрий в Подмосковье

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Депутаты Мособлдумы приняли закон о развитии креативных индустрий в Московской области, сообщили в пресс-службе регионального парламента. Закон устанавливает правовые нормы того, кто может быть отнесён к субъектам креативных индустрий, а также виды и формы поддержки.
«Вклад креативных индустрий в экономику подчёркивает наш президент. По его поручению на федеральном уровне принят закон о креативных индустриях. Большой спектр полномочий передан регионам. Это позволяет каждой территории делать свои акценты в этой работе, в зависимости от её особенностей», – пояснила председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова.Закон состоит из 16 статей. Так, он определяет правила формирования и ведения реестра субъектов креативных индустрий в Московской области, формирует инфраструктуру поддержки сферы. В неё входят центр креативных индустрий, креативные кластеры и информационные системы.
«Финансовая поддержка субъектов креативных индустрий в Московской области предлагается законом в форме субсидий и грантов, передачи имущества и подготовки кадров. Полномочия вводить меры поддержки будет иметь правительство региона», – пояснила Самединова.Как отмечали депутаты на заседании, Подмосковье входит в тройку лидеров в России по также доле креативных индустрий в валовом региональном продукте, а также по числу субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере креативных индустрий. В регионе зарегистрировано около 22 тыс. компаний.
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Лора Луганская