Новый завод в Коломне произвёл уже более 16 000 шаровых кранов
Компания «Торговый дом АДЛ» выпустила более 16 000 шаровых кранов. Такого показателя она достигла с момента запуска нового производственного цеха в декабре 2022 года, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Завод построили на земельном участке в городском округе Коломна, переданном инвестору в аренду по подмосковной программе поддержки бизнеса без процедуры торгов. «Инвестор получил землю без проведения торгов в 2020 году. К концу 2022-го он построил новый завод и запустил выпуск инженерного оборудования. Инвестиции в проект превысили 1,1 млрд рублей. Сегодня компания уже произвела на предприятии свыше 16 000 шаровых кранов», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.На новом производстве создали около 80 рабочих мест. По условиям региональной программы компания выкупила арендованный участок земли за 15% от его кадастровой стоимости.
Сейчас «Торговый дом АДЛ» начал реализацию ещё одного инвестпроекта – тоже на земельном участке, полученном от правительства региона в льготную аренду без проведения торгов.