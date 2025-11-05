Производство яиц в Подмосковье к 2030 году планируют увеличить в шесть раз
В Подмосковье к 2030 году рассчитывают увеличить объём производства яиц примерно в шесть раз по сравнению с уровнем 2021-го. Таким прогнозом поделились в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Производство яиц в регионе должно достичь 808 млн штук в год, тогда как в 2021 году их произвели 145 млн. Объём, необходимый для выполнения национальной цели по росту агропрома на 25%, составляет 181 млн штук», – рассказали в министерстве.
В Подмосковье в отрасли птицеводства работают 13 сельхозпредприятий. Восемь из них производят инкубационное и пищевое яйцо. В регионе действуют меры господдержки, модернизируется производство, реализуются новые инвестпроекты. Это позволяет Московской области укрепить позиции одного из ведущих аграрных регионов России.
Ключевым инвестиционным проектом в ведомстве назвали строительство птицеводческого комплекса ООО «Белянка» (ГК «ЛЕТО») в деревне Пятница городского округа Кашира. Объём инвестиций составляет шесть млрд рублей, а мощность предприятия достигнет 550 млн яиц в год. На предприятии намерены создать 300 рабочих мест. Проект находится на стадии активного строительства.