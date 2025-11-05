Производство яиц в Подмосковье к 2030 году планируют увеличить в шесть раз

05 ноября 2025, 13:47

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Подмосковье к 2030 году рассчитывают увеличить объём производства яиц примерно в шесть раз по сравнению с уровнем 2021-го. Таким прогнозом поделились в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.







«Производство яиц в регионе должно достичь 808 млн штук в год, тогда как в 2021 году их произвели 145 млн. Объём, необходимый для выполнения национальной цели по росту агропрома на 25%, составляет 181 млн штук», – рассказали в министерстве.