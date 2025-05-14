Новым амбассадором Школьной лиги Подмосковья стал баскетболист Кирилл Попов

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Форвард баскетбольного клуба «Химки» Кирилл Попов стал новым амбассадором Школьной лиги Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Кирилл Попов, признанный лучшим центровым чемпионата Суперлиги-2025, присоединился к команде профессиональных наставников Школьной лиги, в которую ранее вошли Дмитрий Губерниев, Сергей Карякин, Эмма Гаджиева, Евгений Алдонин, Александр Соколов, Роман Широков, Мария Халецкая, Виктор Кейру, Александра Коруковец и Леся Махно», — говорится в сообщении.Школьная лига Подмосковья стартовала в октябре 2024 года. В рамках проекта проводятся соревнования по четырем видам спорта: баскетболу 3х3, волейболу, футзалу и шахматам. В первом сезоне Лиги приняли участие представители более 200 школ из 13 подмосковных округов.
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