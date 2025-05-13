В Щёлкове реконструировали 27 спортивных объекта и обновят ещё три

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В городском округе Щёлково привели в порядок и реконструировали 27 объектов спортивной инфраструктуры. Об этом глава муниципалитета Андрей Булгаков доложил во время встречи губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
Ещё три объекта обновят в 2025-2027 годах. Это стадионы «Локомотив» в посёлке Монино, «Труд» в посёлке Фряново и стадион им. Н.Н. Озерова в городе Щёлково.
По губернаторской программе «Открытый стадион» жители могут бесплатно тренироваться на 13 школьных площадках. В этом году добавятся ещё две – в школе №3 и в гимназии №2 в Щёлкове.
В 2026-м планируется завершить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном на шесть дорожек в Монине. Здание займёт почти 2,5 тыс. кв. м.
Обновляют и другие социальные объекты. Так, отремонтирован Дом культуры им. В. П. Чкалова в Щёлкове со зрительным залом на 420 мест, где занимаются более 1,3 тыс. человек. Стартовала реставрация усадьбы Фряново. Завершён первый этап капремонта КДЦ «Дом офицеров» в Монине. В рамках второго этапа проведут благоустройство прилегающей территории с реконструкцией двух фонтанов.
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По губернаторской программе «Открытый стадион» жители могут бесплатно тренироваться на 13 школьных площадках. В этом году добавятся ещё две – в школе №3 и в гимназии №2 в Щёлкове.
В 2026-м планируется завершить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном на шесть дорожек в Монине. Здание займёт почти 2,5 тыс. кв. м.
Обновляют и другие социальные объекты. Так, отремонтирован Дом культуры им. В. П. Чкалова в Щёлкове со зрительным залом на 420 мест, где занимаются более 1,3 тыс. человек. Стартовала реставрация усадьбы Фряново. Завершён первый этап капремонта КДЦ «Дом офицеров» в Монине. В рамках второго этапа проведут благоустройство прилегающей территории с реконструкцией двух фонтанов.
«В благоустройстве у нас в хорошем смысле произошла революция. Мы реализовали огромное количество небольших и крупных проектов. Это и благоустройство рядом с театром, скверы, например, Краснознаменский, Пролетарский, прогулочная зона вокруг Барских прудов рядом с усадьбой Гребнево, Чкаловские озера», – перечислил Булгаков.Воробьёв выразил надежду на то, что эти места будут и популярны, и наполнены разными событиями, а жители почувствуют перемены в благоустройстве.
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Лора Луганская