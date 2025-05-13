«Локомотив» предложил перейти в клуб форварду «Химок» Руденко

Фото: сайт fckhimki.com
Московский «Локомотив» сделал официальное предложение по трансферу 26-летнего левого вингера ФК «Химки» Александра Руденко. Об этом сообщает издание Metaratings.ru со ссылкой на собственные источники.
«Руденко выступает за «Химки» с 2022 года. Форвард провёл за подмосковный клуб 107 матчей, забив 25 голов и отдав 11 голевых передач.Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Александра Руденко в 1 млн евро.
Ранее в разговоре со «СЭ» футболист высказал желание покинуть команду», – напоминает издание.
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