Росавиация сертифицировала подмосковный сигнализатор обледенения для самолётов
Росавиация выдала сертификат на разработку компании ОКБ «Аэрокосмические системы» из ОЭЗ «Дубна». Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Речь идёт о сигнализаторе обледенения для гражданских воздушных судов, в том числе самолётов Ил-114-300.
«Подмосковные производители активно участвуют в обеспечении технологического суверенитета страны. Разработки наших предприятий постоянно пополняют соответствующие федеральные реестры. Очередная разработка из Московской области обеспечит безопасность авиаперевозок», – отметила Зиновьева.Процесс сертификации, включая квалификационные испытания, занял больше года. Сигнализатор испытывали в аэродинамической трубе в условиях искусственного обледенения, подвергали прямому воздействию молнии и вибрации.
Автомат устанавливается на воздушных судах для обнаружения и оповещения об образовании льда на критических поверхностях самолёта или вертолёта. Своевременное предупреждение напрямую влияет на безопасность полётов. От прочности конструкции и чувствительности датчиков зависит эффективная эксплуатация воздушных судов в сложных метеоусловиях. Это особенно важно для Ил-114-300, предназначенного для использования в условиях Арктики, Сибири и Дальнего Востока.
ОКБ «Аэрокосмические системы» специализируется на бортовых системах общесамолётного и радиоэлектронного оборудования летательных аппаратов.