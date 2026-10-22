Росавиация сертифицировала подмосковный сигнализатор обледенения для самолётов

22 октября 2026, 20:29

оригинал Фото: istockphoto / Alexey_Lesik

Росавиация выдала сертификат на разработку компании ОКБ «Аэрокосмические системы» из ОЭЗ «Дубна». Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.





Речь идёт о сигнализаторе обледенения для гражданских воздушных судов, в том числе самолётов Ил-114-300.

«Подмосковные производители активно участвуют в обеспечении технологического суверенитета страны. Разработки наших предприятий постоянно пополняют соответствующие федеральные реестры. Очередная разработка из Московской области обеспечит безопасность авиаперевозок», – отметила Зиновьева.