В Московской области начались сезонные промывки сетей холодного водоснабжения
Подмосковные водоканалы приступили к промывке наружных водопроводных сетей. Работы проводят в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.
Специалисты применяют технологию гидродинамической промывки с использованием специализированной техники. Цель процедуры – удаление из трубопроводов накопившихся отложений, продуктов коррозии, уничтожение патогенной микрофлоры и восстановление пропускной способности сетей.
«После отопительного сезона наши водоканалы проанализировали состояние сетей и выявили самые уязвимые участки. На основе этих данных для каждого муниципалитета сформирован свой план работ. Все мероприятия должны быть завершены до 30 сентября», – поставил задачу министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
Как отметили в министерстве, во время работ в системе холодного водоснабжения возможны кратковременное снижение давления и ухудшение качества воды.
В зону ответственности водоканалов входят наружные сети. Только Мособлводоканал промоет более 2000 километров сетей.