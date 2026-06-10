В Павловском Посаде обсудили модернизацию инфраструктуры ЖКХ

10 июня 2026, 11:39

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Масштабная модернизация коммунальной инфраструктуры проводится в Павлово-Посадского городском округе. Ход работ и дальнейшие планы стали темой расширенного рабочего совещания под председательством первого замминистра ЖКХ Московской области Дмитрия Лабыкина. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.





Собравшиеся обсудили реконструкцию и строительство котельных и водозаборных узлов, а также обновление сетей водоснабжения, канализации и теплоснабжения.





«Гендиректор Мособлводоканала Владимир Векленко сообщил, что в округе в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023–2028 годы» в настоящее время реализуется 27 мероприятий, причём работы на 23 объектах планируется завершить до конца текущего года», — говорится в сообщении.