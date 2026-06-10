В Павловском Посаде обсудили модернизацию инфраструктуры ЖКХ
Масштабная модернизация коммунальной инфраструктуры проводится в Павлово-Посадского городском округе. Ход работ и дальнейшие планы стали темой расширенного рабочего совещания под председательством первого замминистра ЖКХ Московской области Дмитрия Лабыкина. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Собравшиеся обсудили реконструкцию и строительство котельных и водозаборных узлов, а также обновление сетей водоснабжения, канализации и теплоснабжения.
«Гендиректор Мособлводоканала Владимир Векленко сообщил, что в округе в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023–2028 годы» в настоящее время реализуется 27 мероприятий, причём работы на 23 объектах планируется завершить до конца текущего года», — говорится в сообщении.В свою очередь, временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Балашов отметил, что реализация программы значительно улучшит качество коммунальных услуг в муниципалитете.