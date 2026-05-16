Новое пожарное депо открыли в микрорайоне Богородский в Щелкове
Накануне, 15 мая, в микрорайоне Богородский в Щелкове открылось новое пожарное депо. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
В здании разместилась 305-я пожарно-спасательная часть. Для жителей левобережной части округа это долгожданное событие — теперь время прибытия спасателей сократится до минимума.
Как уточнил глава Щелково Андрей Булгаков, строительство началось еще в 2021 году и прошло через смену подрядчика, перенос сроков и повторные конкурсные процедуры. Реализовать проект удалось совместными усилиями с Правительством Московской области и «Мособлпожспасом», а также благодаря народной программе партии «Единая Россия».
В депо оборудованы комнаты отдыха, кухня, диспетчерская, учебные и служебные помещения, теплые боксы для техники и современные инженерные системы. Все рассчитано на круглосуточное несение службы. Тем временем территорию продолжают благоустраивать: асфальтирование уже выполнили, впереди — тротуары, парковка, освещение, озеленение и газоны. Все работы планируется завершить до осени.
Пожарно-спасательную часть №305 сформировали в 2005 году, ранее она базировалась во Фрязино. Сейчас на службе состоят 24 работника. После переезда у части расширилась территория ответственности: в границы района выезда вошли микрорайоны Богородский, Финский, Щелково-7, Потапово-2 и Сиреневый, а также деревни Набережная и Байбаки.
