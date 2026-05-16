Завершился III «Кубок Победы» по армейскому тактико-стрелковому многоборью

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

11–12 мая 2026 года в многофункциональном огневом центре имени Михаила Калашникова (парк «Патриот») прошел третий турнир на призы губернатора Московской области. Организаторы — правительство региона и Министерство обороны РФ. Соревнования приурочили к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.





Участие приняли свыше 180 человек — представители Минобороны, МВД, ФСБ, ФСО, Росгвардии, Первого кассационного суда общей юрисдикции, а также гражданские команды и участники специальной военной операции. География расширилась — Подмосковье, Москва, Тульская, Смоленская, Иркутская области, Ставропольский край, Дагестан, Бурятия, Северная Осетия. Впервые выступили стрелки из Абхазии и ОАЭ. Награды победителям вручили губернатор Андрей Воробьёв и заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров.



«Очень приятно, что соревнование становится традиционным, объединяет сильных, мужественных людей, которые всю свою жизнь посвящают сложной, опасной профессии — во все времена, а сейчас особенно», — отметил глава региона.