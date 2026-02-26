В Люберцах в этом году планируют запустить в работу две новые поликлиники

26 февраля 2026, 17:15

В Люберцах в этом году откроют две новые поликлиники. Об этом глава городского округа Владимир Волков рассказал на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.





В начале этого года начала работу поликлиника в посёлке Октябрьский на 500 посещений в смену. Помимо этого, в 2026-м в округе готовятся запустить поликлинику на 300 посещений в смену в ЖК «Люберецкий» и на 540 посещений с подстанцией скорой помощи – в ЖК «Томилино парк».



«Очень важный проект – взрослая поликлиника на улице Ленина в Дзержинском. В прошлом году её обновили. Помимо капремонта, там сформировали профессиональный коллектив врачей. Появились 33 новых специалиста. Открылись отделения профилактики, неотложной помощи, школа для пациентов с сахарным диабетом», – поделился Волков.