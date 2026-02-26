В Люберцах построят ещё один воспитательно-образовательный комплекс

26 февраля 2026, 17:03

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Люберцах ведётся большая работа по строительству и обновлению объектов социальной инфраструктуры. В этом году там построят ещё один воспитательно-образовательный комплекс, доложил глава городского округа Владимир Волков на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.





В прошлом году был завершён долгострой на улице Угрешской. Там открыли современный воспитательно-образовательный комплекс, включающий школу на 1100 мест и детсад на 100 малышей

«Было много скептиков, которые говорили, что это образовательное учреждение так и не построят. Однако вы дали все соответствующие поручения, и сейчас этот образовательный комплекс является настоящим украшением нашего города. Он превзошёл все ожидания учеников и родителей. Там проходит много мероприятий. Благодаря открытию этого комплекса мы смогли приступить к капремонту гимназии №5», – рассказал Волков губернатору.