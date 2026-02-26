В Люберцах построят ещё один воспитательно-образовательный комплекс
В Люберцах ведётся большая работа по строительству и обновлению объектов социальной инфраструктуры. В этом году там построят ещё один воспитательно-образовательный комплекс, доложил глава городского округа Владимир Волков на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
В прошлом году был завершён долгострой на улице Угрешской. Там открыли современный воспитательно-образовательный комплекс, включающий школу на 1100 мест и детсад на 100 малышей
«Было много скептиков, которые говорили, что это образовательное учреждение так и не построят. Однако вы дали все соответствующие поручения, и сейчас этот образовательный комплекс является настоящим украшением нашего города. Он превзошёл все ожидания учеников и родителей. Там проходит много мероприятий. Благодаря открытию этого комплекса мы смогли приступить к капремонту гимназии №5», – рассказал Волков губернатору.Он добавил, что в прошлом году в Люберцах построили большую школу на 1500 мест в жилом комплексе «Жулебино Парк», а также два детских сада. Параллельно провели капремонт двух школ в Люберцах и Красковое и двух детсадов в Дзержинском.
В текущем году в Краскове планируют построить ещё один воспитательно-образовательный комплекс. Он будет включать школу на 500 мест и детский сад на 120 воспитанников.
Помимо этого, возведут две новые школы в ЖК «Новые Островцы» и «Томилино Парк», три детсада в Люберцах, ЖК «Егорово Парк» и «Томилино Парк». Капремонт ждёт садики в Люберцах и в Дзержинском.