У платформы 15 км в Шатуре начнут останавливаться шесть поездов
Шести пригородным поездам назначили дополнительную остановку на платформе 15 км Казанского направления в муниципальном округе Шатура. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
Изменения внесли для улучшения транспортного обслуживания жителей деревни Сидоровская.
«Теперь электрички №6684, №6690 и №6694, следующие от станции Кривандино к Рязановке, будут останавливаться у платформы 15 км в 9:42, 15:16 и 22:01. А на обратном направлении составы №№6683, №6687, №6691 будут делать остановку в 7:31, 12:31 и 18:10», — говорится в сообщении.Актуальное расписание электричек пассажиры могут посмотреть на информационных табло на станциях и вокзала, а также онлайн — на сайте РЖД или в приложении «РЖД Пассажирам».