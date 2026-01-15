Юные патриоты из Подмосковья споют в проекте «Голоса Победы»
25 февраля в Красногорске, в ДК «Подмосковье», пройдет патриотический концерт «Голоса Победы. Регионы». Мероприятие приурочено ко Дню защитника Отечества и является частью одноименного телевизионного проекта, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В программе — выступления известных артистов и юных вокалистов. Для детей подготовят мастер-классы, консультации педагогов и наставников, а также возможность попробовать себя
Подать заявку можно на сайте
Читайте также: