Юные патриоты из Подмосковья споют в проекте «Голоса Победы»

25 февраля в Красногорске, в ДК «Подмосковье», пройдет патриотический концерт «Голоса Победы. Регионы». Мероприятие приурочено ко Дню защитника Отечества и является частью одноименного телевизионного проекта, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.



В программе — выступления известных артистов и юных вокалистов. Для детей подготовят мастер-классы, консультации педагогов и наставников, а также возможность попробовать себя на главной сцене страны.

Принять участие приглашают детей, которые увлекаются пением, из семей военнослужащих СВО, жителей Донбасса, а также участников гуманитарной миссии.

Подать заявку можно на сайте «Геройбудущеговремени.рф» до 31 января. Мероприятие проводится при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

