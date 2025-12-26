Подмосковный спортсмен завоевал две медали Кубка России по прыжкам на лыжах

26 декабря 2025, 13:24

оригинал Данила Букин (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Данила Букин из Московской области выиграл две бронзовые медали на шестом и седьмом этапах Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Обе награды Букин получил в дисциплине «трамплин К-90».



