Подмосковный спортсмен завоевал две медали Кубка России по прыжкам на лыжах

оригинал Данила Букин (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Данила Букин из Московской области выиграл две бронзовые медали на шестом и седьмом этапах Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.



Обе награды Букин получил в дисциплине «трамплин К-90».

«На шестом этапе подмосковный спортсмен набрал 127,5 балла. Этот результат позволили ему подняться на третью ступень пьедестала почёта. Золото и серебро завоевали представители Нижегородской области», — говорится в сообщении.
На седьмом этапе турнира лыжник из Московской области вновь стал третьим, уступив первое и второе места нижегородцам.

Шестой и седьмой этапы Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина проходили в столице Башкортостана Уфе с 23 по 24 декабря.
Лев Каштанов

