Подмосковный спортсмен завоевал две медали Кубка России по прыжкам на лыжах
Данила Букин из Московской области выиграл две бронзовые медали на шестом и седьмом этапах Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Обе награды Букин получил в дисциплине «трамплин К-90».
На седьмом этапе турнира лыжник из Московской области вновь стал третьим, уступив первое и второе места нижегородцам.«На шестом этапе подмосковный спортсмен набрал 127,5 балла. Этот результат позволили ему подняться на третью ступень пьедестала почёта. Золото и серебро завоевали представители Нижегородской области», — говорится в сообщении.
Шестой и седьмой этапы Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина проходили в столице Башкортостана Уфе с 23 по 24 декабря.