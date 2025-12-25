В Подмосковье в новогодние праздники проведут свыше 400 спортивных мероприятий

25 декабря 2025, 20:17

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

В новогодние праздники в Подмосковье запланировано провести более 400 спортивно-массовых мероприятий. Они пройдут в рамках традиционной «Декады спорта и здоровья», сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.