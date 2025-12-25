В Подмосковье в новогодние праздники проведут свыше 400 спортивных мероприятий
В новогодние праздники в Подмосковье запланировано провести более 400 спортивно-массовых мероприятий. Они пройдут в рамках традиционной «Декады спорта и здоровья», сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Спортивные события по разным дисциплинам организуют во всех муниципалитетах региона. Программа рассчитана на любой возраст и уровень подготовки.
31 декабря «Декада спорта и здоровья» по традиции начнётся с предновогодней Манжосовской лыжной гонки, которая состоится в 56-й раз. На лыжне в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной соберутся более 3000 участников и зрителей.
В Пестовском парке Балашихи первый день года откроет новогодний забег «5 вёрст». В тот же день в Истре, Реутове и Раменском, Жуковском, Краснознаменске и Пушкинском пройдут «Забеги обещаний». Участники преодолеют дистанцию в 2026 метров.
2 января в парке «Островский» в Ступине состоится ежегодный костюмированный забег «На спорте после оливье».
3 января на реке Пахра в Ленинском городском округе пройдёт зимний сап-фестиваль «Опахревший Новый год». В Балашихе желающим предложат мастер-класс от тренеров Федерации хоккея России и школы «Красная Машина Юниор». А в Наро-Фоминске состоится новогоднее мероприятие «Восточный Новый год» с мастер-классом от фигуристов.
4 января жителей Подольска ждёт тренировка по хоккею с участием клуба «Воевода», а в Видном на катке у кинотеатра «Искра» состоится мастер-класс по фигурному катанию.
5 января в Егорьевске устроят открытый шахматный турнир «Рождественский блиц».
7 января в Одинцовском городском округе в парке им. Ларисы Лазутиной проведут фестиваль фигурного катания «Хрустальный лёд».
Как отметили в министерстве, найти информацию обо всех спортивных событиях можно на сайте «Спорт Подмосковья». Спортивно-массовые мероприятия в регионе проходят в рамках проекта «Зима в Подмосковье».
