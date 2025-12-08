В Щёлковском перинатальном центре женщине помогли родить в восьмой раз
42-летняя женщина стала мамой в восьмой раз в Щёлковском перинатальном центре. В семье, где воспитывают семь дочерей, появился долгожданный сын, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Все предыдущие роды завершились для пациентки естественным путём, но на сей раз ребёнок долго оставался в тазовом предлежании.
Чтобы сохранить возможность естественных родов, на 38-й неделе беременности главврач перинатального центра Андрей Пастарнак провёл пациентке наружный акушерский поворот – процедуру изменения положения плода в матке на головное предлежание.
Это позволило благополучно доносить беременность до 40-й недели. На свет появился мальчик весом 4230 граммов и ростом 54 сантиметра. Его назвали Сергеем.
«Для нас важно не только сохранить жизнь и здоровье матери и новорождённого, но и обеспечить естественность процесса рождения, если это безопасно. Мы смогли реализовать желание пациентки родить самой, избежав оперативного вмешательства», – пояснил Пастарнак.Как напомнили в министерстве, подробнее узнать о системе родовспоможения Московской области можно на портале «Стань мамой в Подмосковье». В регионе также работает Единый колл-центр системы родовспоможения региона. Звонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8 до 20 часов. Звонок бесплатный.