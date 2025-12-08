В Щёлковском перинатальном центре женщине помогли родить в восьмой раз

08 декабря 2025, 13:01

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

42-летняя женщина стала мамой в восьмой раз в Щёлковском перинатальном центре. В семье, где воспитывают семь дочерей, появился долгожданный сын, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Все предыдущие роды завершились для пациентки естественным путём, но на сей раз ребёнок долго оставался в тазовом предлежании.



Чтобы сохранить возможность естественных родов, на 38-й неделе беременности главврач перинатального центра Андрей Пастарнак провёл пациентке наружный акушерский поворот – процедуру изменения положения плода в матке на головное предлежание.



Фото: пресс-служба Минздрава МО

Это позволило благополучно доносить беременность до 40-й недели. На свет появился мальчик весом 4230 граммов и ростом 54 сантиметра. Его назвали Сергеем.

«Для нас важно не только сохранить жизнь и здоровье матери и новорождённого, но и обеспечить естественность процесса рождения, если это безопасно. Мы смогли реализовать желание пациентки родить самой, избежав оперативного вмешательства», – пояснил Пастарнак.