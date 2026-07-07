Новостройки в химкинском ЖК «Мишино-2» поставили на кадастровый учёт
Два жилых дома на 198 квартир, построенных в составе ЖК «Мишино-2» на территории округа Химки, поставили на кадастровый учёт. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Теперь владельцы квартир могут оформить право собственности, зарегистрироваться на своей жилплощади, прикрепиться к поликлинике и записать детей в школы и детские сады.
Площадь новостроек составляет 11 тысяч квадратных метров. Квартиры там представлены в разных планировках — от студий до трёхкомнатных. Подъезды сделаны по принципу безбарьерной среды для удобства маломобильных людей и жителей с колясками.«Домам присвоены следующие адреса: Химки, улица Озёрная, дом №13, кадастровый номер: 50:10:0020205:1981 и Химки, улица Озёрная, дом №15, кадастровый номер: 50:10:0020205:2184», — говорится в сообщении.