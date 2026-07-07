Новостройки в химкинском ЖК «Мишино-2» поставили на кадастровый учёт

07 июля 2026, 09:54

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Два жилых дома на 198 квартир, построенных в составе ЖК «Мишино-2» на территории округа Химки, поставили на кадастровый учёт. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Теперь владельцы квартир могут оформить право собственности, зарегистрироваться на своей жилплощади, прикрепиться к поликлинике и записать детей в школы и детские сады.



