В Дубне начнут производить локальные очистные станции
Грант на производство локальных очистных станций получила компания «НТ-Дубна» — резидент особой экономической зоны «Дубна». Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
Целевая выплата в размере 34 миллионов рублей досталась компании за победу в конкурсе «Коммерциализация-БИО» Фонда содействия инновациям.
«Компания планирует запустить выпуск двух моделей: промышленной, для объектов с объёмом стоков до 100 тысяч литров в сутки, и для частных домов, где объём сточных вод не превышает двух тысяч литров в сутки», — говорится в сообщении.В станциях предусматривается двухступенчатая система биологической очистки. По расчётам специалистов компании, их оборудование сможет справиться со значительно более сильным загрязнением, чем стандартные малые локальные очистные сооружения.