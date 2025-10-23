Новую котельную на Коммунистической улице в Кашире запустят до конца года

23 октября 2025, 12:50

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Блочно-модульную котельную мощностью один мегаватт строят на Коммунистической улице в Кашире. Завершить работы и сдать объект в эксплуатацию планируют до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.





Сейчас готовность котельной составляет 72%.





«В настоящее время рабочие монтируют инженерные системы, прокладывают наружные сети и благоустраивают территорию», — говорится в сообщении.