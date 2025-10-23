Достижения.рф

Новую котельную на Коммунистической улице в Кашире запустят до конца года

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Блочно-модульную котельную мощностью один мегаватт строят на Коммунистической улице в Кашире. Завершить работы и сдать объект в эксплуатацию планируют до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.



Сейчас готовность котельной составляет 72%.

«В настоящее время рабочие монтируют инженерные системы, прокладывают наружные сети и благоустраивают территорию», — говорится в сообщении.
Котельная оснащена отечественным оборудованием. Она будет полностью автоматизированной: присутствие персонала там не потребуется, а датчики обеспечат круглосуточный мониторинг за исправностью всех систем.

Строительство ведётся по областной госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».
Лев Каштанов

