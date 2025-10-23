Новую котельную на Коммунистической улице в Кашире запустят до конца года
Блочно-модульную котельную мощностью один мегаватт строят на Коммунистической улице в Кашире. Завершить работы и сдать объект в эксплуатацию планируют до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.
Сейчас готовность котельной составляет 72%.
«В настоящее время рабочие монтируют инженерные системы, прокладывают наружные сети и благоустраивают территорию», — говорится в сообщении.Котельная оснащена отечественным оборудованием. Она будет полностью автоматизированной: присутствие персонала там не потребуется, а датчики обеспечат круглосуточный мониторинг за исправностью всех систем.
Строительство ведётся по областной госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».