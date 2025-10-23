В Подмосковье обновят более 700 детских площадок
Свыше 700 детских игровых площадок планируется обновить в Московской области в текущем году. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв, передаёт пресс-служба подмосковного правительства.
Модернизация детских площадок проводится во всех округах области.
«С 2013 года мы в Подмосковье реализуем большую программу — обустраиваем для детей современные игровые площадки. За это время их появилось уже больше 1,6 тыс., а в этом году планируем сделать ещё 735», — сказал Андрей Воробьёв.Он отметил, что для безопасности детей все площадки оснащаются мягким покрытием, на них устанавливают освещение, ограждения и видеонаблюдение. А разнообразные игровые элементы помогают развитию ребёнка.
«Мы стараемся делать так, чтобы дети могли проводить время с интересом и пользой. Поэтому, помимо привычных качелей, горок и песочниц, создаём тематические комплексы: например, про космос, географию или физику. Ребёнок играет и в то же время узнаёт что-то новое», — пояснил глава региона.Сейчас в регионе уже завершили обновление 704 площадок. До конца октября работы проведут ещё на 31 объекте.