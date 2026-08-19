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Новую котельную на улице Панфилова в Истре достроят с опережением графика

оригинал Фото: пресс-служба администрации м.о. Истра

Автоматизированную блочно-модульную котельную мощностью 2,33 МВт строят на улице Панфилова в Истре. Изначально завершить работы планировалось в четвёртом квартале текущего года, но подрядчик собирается запустить объект к началу отопительного сезона. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Ход строительства проверил генеральный директор АО «Истринская теплосеть» Николай Адамов.

«На объекте уже завершили устройство фундамента, смонтировали основные конструкции и установили оборудование. На этой неделе здание начнут обшивать панелями и подключать внутренне системы», — говорится в сообщении.
Новая котельная будет обеспечивать теплом и горячей водой несколько многоквартирных домов и детский сад.
Лев Каштанов

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