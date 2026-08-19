Новую котельную на улице Панфилова в Истре достроят с опережением графика
Автоматизированную блочно-модульную котельную мощностью 2,33 МВт строят на улице Панфилова в Истре. Изначально завершить работы планировалось в четвёртом квартале текущего года, но подрядчик собирается запустить объект к началу отопительного сезона. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ход строительства проверил генеральный директор АО «Истринская теплосеть» Николай Адамов.
«На объекте уже завершили устройство фундамента, смонтировали основные конструкции и установили оборудование. На этой неделе здание начнут обшивать панелями и подключать внутренне системы», — говорится в сообщении.Новая котельная будет обеспечивать теплом и горячей водой несколько многоквартирных домов и детский сад.