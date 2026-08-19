В Домодедове готовят к открытию отремонтированный детсад
Здание детского сада «Светлячок», расположенное на улице Чкалова в домодедовском микрорайоне Авиационный, капитально отремонтировали. В настоящее время учреждение готовят к открытию. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Детский сад является дошкольным отделением Востряковского лицея №1. Его обновили в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.
«Сейчас в здании проводят пусконаладку инженерных систем, а также собирают и расставляют мебель», — говорится в сообщении.Детский сад построили 54 года назад. Его общая площадь составляет около 1 100 квадратных метров. В ходе капремонта там провели фасадные и кровельные работы, заменили инженерные сети и сантехнику, модернизировали пищеблок и благоустроили прилегающую территорию.