В Домодедове готовят к открытию отремонтированный детсад

19 августа 2026, 16:01

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание детского сада «Светлячок», расположенное на улице Чкалова в домодедовском микрорайоне Авиационный, капитально отремонтировали. В настоящее время учреждение готовят к открытию. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Детский сад является дошкольным отделением Востряковского лицея №1. Его обновили в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.





«Сейчас в здании проводят пусконаладку инженерных систем, а также собирают и расставляют мебель», — говорится в сообщении.