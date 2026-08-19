Врачи Детского центра им. Л.М. Рошаля смогли сохранить девочке почку

19 августа 2026, 17:39

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Урологи Детского научно-клинического центра им. Л.М. Рошаля спасли ребёнка от потери почки. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





Бригада скорой помощи из Подольска доставила в реанимацию ДНКЦ девочку в крайне тяжёлом состоянии. На фоне сильной инфекции почек у ребёнка развилась почечная недостаточность, а уровень гемоглобина упал до критической отметки – 34 г/л при норме 120.



Обследование показало, что из-за врождённой патологии позвоночника у пациентки неправильно сформировался мочевой пузырь. Он был очень маленьким и вмещал не больше 27 миллилитров жидкости. Кроме того, пузырь плохо растягивался и создавал слишком высокое давление, что разрушало почку и вызывало заброс жидкости обратно в мочеточник.

«Такое состояние называют «опасным пузырём». Сразу делать операцию было невозможно, так как высокое давление разрушило бы почку. Поэтому мы решили действовать современным методом. Сначала сделали мочевой пузырь безопасным: снизили давление и увеличили объём. Для этого ввели в стенку пузыря специальный препарат и научили родителей правильно ставить ребёнку катетер. Через две недели объём пузыря вырос до 100 миллилитров», – рассказал заведующий отделением детской урологии и андрологии Фёдор Напольников.