Сотрудники «Мосэнергосбыта» привели в порядок территорию у мемориала в Шатуре

Видео: пресс-служба администрации м.о. Шатура
Субботник у мемориального комплекса «Памятник обелиск воинам шатурянам, погибшим в Великой Отечественной войне советского народа 1941–1945 годов» провели сотрудники компании «Мосэнергосбыт», в работах приняли участие одиннадцать человек, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа Шатура.
В рамках субботника у шатурского мемориала подмели дорожки, собрали мусор, листву и опавшие ветки, а также постригли газон.
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«Субботник провели в рамках проекта «Энергия чистоты». В уборке был задействован молодёжный актив компании. Подобные акции помогают сохранять память о героях Великой Отечественной войны, привлекать к труду молодежь и воспитывать патриотов», — сказал представитель АО «Мосэнергосбыт» Ратмир Романов.Компания активно принимает участие в реконструкции шатурских памятников. Ранее она выделила средства на обновление мемориала «Вечный огонь» в Шатуре, а в этом году — на восстановление памятника в селе Кривандино.
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Лев Каштанов