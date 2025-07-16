Новую котельную в шатурском посёлке Мишеронский готовят к отопительному сезону
Подготовка к запуску новой блочно-модульной котельной проводится в посёлке Мишеронский муниципального округа Шатура. Ход работ проверил глава округа Николай Прилуцкий, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Николай Прилуцкий подчеркнул, что подготовка должна быть завершена к началу отопительного сезона.
«На объекте уже смонтировано и установлено оборудование. До начала пусконаладочных процессов остается полтора месяца. За это время подрядчикам вместе с ресурсоснабжающими организациями необходимо подключить котельную к электричеству, газо- и водоснабжению, канализации», — сказал Николай Прилуцкий.В новой котельной разделены системы снабжения горячей водой и теплоснабжения. Сейчас в посёлке нет горячего водоснабжения, и разделение создаёт запас прочности отопительной системе. А после модернизации теплосетей посёлка котельную не придётся реконструировать.