В Волоколамске благоустроили двор в Школьном проезде
Комплексное благоустройство дворовой территории провели у домов №1, №3 и №7 по Школьному проезду в Волоколамске. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Качество проделанной работы проверила глава округа Наталья Козлова вместе с первым заместителем Сергеем Шорниковым, членами окружного Совета депутатов и представителями общественности.
«Жители положительно оценили проведённое благоустройство. Они отметили, что территория преобразилась, во дворе стало комфортнее передвигаться как пешком, так и на машине», — сказала Наталья Козлова.В рамках благоустройства на проезжей части, тротуарах и дорожках уложили новый асфальт, заменили бортовой камень, отремонтировали существующую парковку и по запросу жителей обустроили дополнительную.
Благоустройство проводилось по программе «Формирование современной комфортной городской среды».