Новую награду до конца года получат около 20 подмосковных семей

18 июля 2025, 22:16

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Подмосковье до конца 2025 года орденом «Родительская доблесть» планируют наградить около 20 семей. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. В этом году подмосковный парламент принял закон, которым учреждена новая награда Московской области – орден «Родительская доблесть».







«Этот орден станет признанием того, что воспитание детей в духе патриотизма, трудолюбия и уважения к традициям – огромный ежедневный труд. Вместе с орденом предусмотрена и единовременная выплата в 100 тыс. рублей, которая станет дополнительным знаком внимания к семье», – подчеркнул Брынцалов