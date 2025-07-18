Новую награду до конца года получат около 20 подмосковных семей
В Подмосковье до конца 2025 года орденом «Родительская доблесть» планируют наградить около 20 семей. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. В этом году подмосковный парламент принял закон, которым учреждена новая награда Московской области – орден «Родительская доблесть».
«Этот орден станет признанием того, что воспитание детей в духе патриотизма, трудолюбия и уважения к традициям – огромный ежедневный труд. Вместе с орденом предусмотрена и единовременная выплата в 100 тыс. рублей, которая станет дополнительным знаком внимания к семье», – подчеркнул БрынцаловО том, кто может получить Орден «Родительская доблесть» и кто принимает решение о награждении, можно прочитать на сайте Мособлдумы.