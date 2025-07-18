Губернатор Воробьёв рассказал о помощи ветеранам СВО и их близким в Подмосковье

18 июля 2025, 18:56

оригинал Фото: t.me/vorobiev_live

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв принял участие в заседании Бюро высшего совета партии «Единая Россия», на котором обсудили главные направления помощи участникам спецоперации и их близким. В обсуждении также участвовали председатель партии Дмитрий Медведев и председатель Высшего совета партии Борис Грызлов.







«Мы стараемся делать всё, чтобы поддержка была комплексной – от реабилитации и обучения до заботы о семьях и создания комфортной городской среды. Что касается реабилитации, то «Ясенки» в Подольске, «Протэкс-Центр» в Коломне и Центр им. А.И. Мещерякова в Сергиевом Посаде помогли тысячам бойцов восстановить здоровье и вернуться к активной жизни. Мы помогаем с протезированием, с доступом к современным программам реабилитации и медоборудованию», – написал губернатор в своём ТГ-канале.

Фото: t.me/vorobiev_live



«По поручению президента реализуем образовательные программы для тех, кто вернулся с фронта. Нам пришло почти 2,5 тыс. заявок из 69 регионов. Уже отобрали из числа бойцов первых 70 участников. Они получат новые профессии и возможность начать карьеру в мирной жизни», – отметил Воробьёв.

Фото: t.me/vorobiev_live



«Развиваем и психологическую поддержку. В Подмосковье работают специализированные кабинеты и телефон доверия. Планируем открыть Центр ментального здоровья для участников СВО с комплексной реабилитацией и сопровождением семей», – отметил Андрей Воробьёв.