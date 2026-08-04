Новую очередь бизнес-парка «Гринвуд» планируют открыть в третьем квартале

04 августа 2026, 17:05

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Открыть новую очередь бизнес-парка «Гринвуд» в городском округе Красногорск планируют в третьем квартале этого года. Об этом на встрече с делегацией из КНР сообщила зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.





В состав новой очереди войдут выставочные и офисные помещения.

«Работы по запуску новой очереди бизнес-парка «Гринвуд» закончим в третьем квартале. Площадь объекта составит 28 000 квадратных метров. Инвестиции в проект превысят четыре миллиарда рублей», – рассказала Зиновьева.