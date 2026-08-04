Новую очередь бизнес-парка «Гринвуд» планируют открыть в третьем квартале
Открыть новую очередь бизнес-парка «Гринвуд» в городском округе Красногорск планируют в третьем квартале этого года. Об этом на встрече с делегацией из КНР сообщила зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
В состав новой очереди войдут выставочные и офисные помещения.
«Работы по запуску новой очереди бизнес-парка «Гринвуд» закончим в третьем квартале. Площадь объекта составит 28 000 квадратных метров. Инвестиции в проект превысят четыре миллиарда рублей», – рассказала Зиновьева.Как напомнили в министерстве, бизнес-центр «Гринвуд» – это проект китайской корпорации «Чэнтун Интернэшнл». Площадка стала воротами для китайского бизнеса в России. Резидентами центра являются уже свыше 400 компаний из 14 стран. Более 170 компаний представляют Китай.