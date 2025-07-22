Новую школу на 1,1 тыс. мест в Лосино-Петровском откроют осенью 2026 года
Школу, рассчитанную на 1,1 тыс. учеников, строят в микрорайоне Лукино-Варино Лосино-Петровского городского округа. В настоящее время готовность здания составляет 20%, сдать объект в эксплуатацию планируют к 1 сентября будущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Здание будет четырёхэтажным. Сейчас ведутся монолитные работы на уровне второго-третьего этажей, кладка стен и перегородок.
«В строительстве заняты 78 человек, используется четыре единицы техники», — отмечается в сообщении.Согласно проекту, в здании будет блок начальной школы на 400 мест и блок основной школы на 700 мест. Для блоков предусмотрены отдельные входы. Помимо общих и специализированных учебных кабинетов, в школе будет спортзал, актовый зал с сопутствующими помещениями и библиотечно-информационный центр.
На пришкольной территории обустроят спортивное ядро и проведут озеленение.