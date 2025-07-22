Новую школу на 1,1 тыс. мест в Лосино-Петровском откроют осенью 2026 года

22 июля 2025, 16:38

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу, рассчитанную на 1,1 тыс. учеников, строят в микрорайоне Лукино-Варино Лосино-Петровского городского округа. В настоящее время готовность здания составляет 20%, сдать объект в эксплуатацию планируют к 1 сентября будущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Здание будет четырёхэтажным. Сейчас ведутся монолитные работы на уровне второго-третьего этажей, кладка стен и перегородок.





«В строительстве заняты 78 человек, используется четыре единицы техники», — отмечается в сообщении.