В Раменском работает инклюзивная лаборатория для особенных детей

22 июля 2025, 16:04

Фото: Раменский медиацентр

В раменском Центре детского творчества «Пионер» работает инклюзивная лаборатория для детей с ограниченными возможностями здоровья. Дети с особыми потребностями занимаются там по авторской методике Ольги Молодцовой, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.







«Восемь лет назад я пришла работать в ДК им. Воровского, и с такими детьми никто не занимался. Я создала центр, который открыл двери детям с любыми диагнозами и патологиями. Здесь индивидуальный подход к каждому. Во время занятий учитываются все дефициты ребёнка, развивается творческое мышление, чтобы он мог ощущал себя в коллективе комфортнее», – пояснила Молодцова.

Фото: Раменский медиацентр



«Если ребёнок не говорит к двум годам, если были сложные роды, он поздно начал сидеть или во время ходьбы наталкивается на предметы, – это уже повод обратиться к специалистам, чтобы вовремя начать выравнивать человечка. Главный критерий в работе с детьми – любовь, вера в них и себя. В список можно добавить ещё и самоотдачу», – отметила специалист.