В деревне Татищево под Дмитровом начали сносить многоквартирный дом

22 июля 2025, 14:24

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Снос аварийного дома №4 на девять квартир начался в деревне Татищево Дмитровского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Дом был построен в 1959 году, его общая площадь составляет немногим более 405 квадратных метров.





«Со временем постройка обветшала, её признали аварийной. Жильцов оттуда расселили, а сам дом внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.