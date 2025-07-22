В деревне Татищево под Дмитровом начали сносить многоквартирный дом
Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Снос аварийного дома №4 на девять квартир начался в деревне Татищево Дмитровского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Дом был построен в 1959 году, его общая площадь составляет немногим более 405 квадратных метров.
«Со временем постройка обветшала, её признали аварийной. Жильцов оттуда расселили, а сам дом внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.Завершить снос здания планируют до конца лета.
Всего в Дмитровском округе было выявлено 590 аварийных домов, недостроев и самостроев. В настоящее время снесено либо достроено и приведено в соответствие с нормами 340 объектов. Работа в этом направлении продолжается.