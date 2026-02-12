Новую школу на 1100 учеников в Красногорске откроют в 2027 году
Школу, рассчитанную на 1100 учеников, строят в жилом комплексе «Квартал Строгино» на территории округа Красногорск. Сдать объект в эксплуатацию планируется в 2027 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Общая площадь здания составляет 17, 2 тыс. квадратных метров.
«В школе предусмотрены универсальные и специализированные классы, помещения для групп продлённого дня, информационно-библиотечный центр, два спортивных зала с раздевалками и душевыми, актовый зал на 400 мест, столовая на 600 мест и кухня», — говорится в сообщении.В здании будут соблюдены принципы безбарьерной среды — там оборудуют пандусы, специальные санитарные комнаты, а проходы и двери сделают шире, чтобы не мешать поезду инвалидных колясок.