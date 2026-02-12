В ЖК «Легенда Коренёво» продолжают строительство новой школы и детского сада

12 февраля 2026, 09:10

В городском округе Люберцы на территории жилого комплекса «Легенда Коренёво» продолжают строить воспитательно-образовательный комплекс. Проект реализует застройщик ООО СЗ «Коренево Девелопмент», сообщили в Минжилполитики Московской области.







Строители почти завершили обратную засыпку пазух котлована — готовность работ достигла 97%. Параллельно они бетонируют монолитные конструкции второго этажа. Специалисты полностью сформировали стены и пилоны, включая армирование и заливку бетона. А еще они практически завершили устройство плит перекрытия и наполовину смонтировали внутренние лестничные марши.



В составе комплекса откроют школу на 500 мест и детский сад для 120 малышей. В учебных кабинетах установят интерактивные доски, эргономичную мебель и большие окна, чтобы создать комфортную среду для занятий.



В здании предусмотрели как стандартные классы, так и спецпространства — лаборатории, музыкальные кабинеты и проектные зоны. Вестибюль оборудуют турникетами и зонами отдыха, а помещения разделят так, чтобы детям и педагогам было удобно ориентироваться внутри комплекса. Библиотеку разместят на двух этажах — там создадут современные рабочие места и читальные залы. В спортивном блоке обустроят игровой зал, площадки и места для зрителей. А еще в комплексе откроют актовый зал, мастерские и художественные студии.



Жилой комплекс «Легенда Коренёво» строят в поселке Красково рядом с Егорьевским шоссе. На первых этажах домов разместят досуговые центры, кафе и предприятия бытовых услуг. Во дворах обустроят детские и спортивные площадки, велодорожки, установят зарядные станции для электромобилей и оборудуют парковку более чем на 600 машино-мест.



В Московской области девелоперы ПИК, «Самолет», «Гранель», ФСК и другие компании продолжают развивать комфортные жилые кварталы в ходе комплексного развития территорий и одновременно создают необходимую социнфраструктуру.






