Строительная готовность подземного перехода у ж/д станции Удельная превысила 80%

11 февраля 2026, 16:18

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Подземный пешеходный переход через железную дорогу строят между станциями Удельная и Быково в Раменском. В настоящее время объект готов более чем на 80%. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Завершить строительство планируют в третьем квартале текущего года.





«Рабочие заканчивают монтировать павильоны входных групп и уже приступили к устройству кровли и остеклению. Параллельно они отделывают стены керамогранитом и красят металлоконструкции», — рассказал глава регионального Минтранса Марат Сибатулин.