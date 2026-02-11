Строительная готовность подземного перехода у ж/д станции Удельная превысила 80%
Подземный пешеходный переход через железную дорогу строят между станциями Удельная и Быково в Раменском. В настоящее время объект готов более чем на 80%. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Завершить строительство планируют в третьем квартале текущего года.
«Рабочие заканчивают монтировать павильоны входных групп и уже приступили к устройству кровли и остеклению. Параллельно они отделывают стены керамогранитом и красят металлоконструкции», — рассказал глава регионального Минтранса Марат Сибатулин.Протяжённость тоннеля составляет 50 метров, переход обустроят с учётом потребностей маломобильных людей. В проект входит также организация рядом с переходом пешеходной зоны.