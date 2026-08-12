В МФЦ Подольска открылся офис Единого расчётного центра
Офис МосОблЕИРЦ открылся в МФЦ на Заводской улице в подольском микрорайоне Климовск. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Сотрудники МосОблЕИРЦ могут дать консультацию по тарифам за ЖКУ, принять показания счётчиков, проверить наличие задолженностей и переплат, выдать нужные выписки и справки и помочь с регистрацией в личном кабинете для перевода услуг в онлайн-формат.
«Размещение представительств МосОблЕИРЦ в офисах «Мои Документы» стало возможным благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева, направленной упрощение решения вопросов по ЖКХ для граждан», — отмечается в сообщении.Адрес МФЦ: Подольск, микрорайон Климовск, улица Заводская, дом №4Б. График работы: вторник — пятница с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 13:45), суббота с 08:30 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 12:30), воскресенье и понедельник — выходные.