В МФЦ Подольска открылся офис Единого расчётного центра

12 августа 2026, 12:22

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Офис МосОблЕИРЦ открылся в МФЦ на Заводской улице в подольском микрорайоне Климовск. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Сотрудники МосОблЕИРЦ могут дать консультацию по тарифам за ЖКУ, принять показания счётчиков, проверить наличие задолженностей и переплат, выдать нужные выписки и справки и помочь с регистрацией в личном кабинете для перевода услуг в онлайн-формат.





«Размещение представительств МосОблЕИРЦ в офисах «Мои Документы» стало возможным благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева, направленной упрощение решения вопросов по ЖКХ для граждан», — отмечается в сообщении.