Подмосковье признали одним из лучших регионов по разработке мастер-планов
Московская область стала одним из четырёх регионов-лидеров по разработке и реализации градостроительных мастер-планов. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
Исследование на тему «Региональные проектные команды развития городов» представил ДОМ.РФ.
«На основе объективных данных исследователи пришли к выводу, самостоятельно разрабатывать и сопровождать реализацию мастер-планов проектные команды могут только в Подмосковье, Татарстане и Амурской и Нижегородской областях», — говорится в сообщении.Изыскания проводились по 2 318 проектам, реализованным в 72 регионах. В финал прошли 33 проектные команды из 30 регионов. При этом учитывался не только опыт команд, но и их кадровый состав.
Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина отметила, что мастер-план объединяет в себе стратегии территориального планирования и социально-экономического развития, поэтому в команде должны быть представители разных специальностей — от архитекторов до демографов. И команда Подмосковья отвечает этому требованию.