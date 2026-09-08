Новую станцию МЦД-3 «Монумент» в Химках откроют в конце будущего года
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и гендиректор РЖД Олег Белозёров дали старт строительству железнодорожной станции МЦД-3 «Монумент» в Химках.
В торжественной закладке первого камня участвовал и первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.
Остановка будет располагаться между станциями «Химки» и «Молжаниново» на МЦД-3. Построить её просили жители ЖК «Солнечная система» и «Две столицы». Они обращались на Прямую линию президента.
Новый остановочный пункт планируют открыть в конце 2027 года. В пешей доступности от него живут около 28 500 человек. Это жильцы ЖК «Ленинградский», ЖК «Мишино», кварталов Новокуркино, Новые Химки, Клязьма-Старбеево.
«Наш президент всегда подчеркивает важность партнёрских отношений. И когда мы имеем партнеров в лице РЖД, Москвы, правительства России, можно реализовывать очень смелые и нужные жителям проекты. Сегодня мы с Олегом Валентиновичем Белозёровым дали старт строительству новой станции «Монумент». Здесь живут около 30 000 человек. Люди теряют заметное количество времени по пути к МЦД-3. А современная станция с лифтами и эскалаторами позволит быстро и удобно добираться, в том числе, до Москвы и обратно», – сказал Воробьёв.
Он назвал удобное транспортное сообщение критически важным.
«Это не первая и не последняя станция, которую мы строим, но очень нужная. Люди смогут экономить огромное количество времени. Это безопасно и удобно. Я благодарен команде РЖД, потому что не было случаев, когда бы наш запрос оставался без ответа. Очень надеемся, что в конце 2027 года эта современная станция будет радовать наших жителей», – добавил глава региона
Сейчас жители ЖК «Солнечная система» и «Две столицы» добираются до станции «Химки» на автобусе или маршрутке от 15 минут до 30 минут, до станции «Молжаниново» – 30-35 минут пешком. После открытия станции «Монумент» жильцы ближайших домов смогут дойти до неё за 8-10 минут. Оттуда по МЦД-3 без пересадок можно будет доехать в центр Химок, до метро «Ховрино», а также в Люберцы, Жуковский и Раменское.
«В Подмосковья реализуется много разных проектов. Сегодня мы дали старт строительству нового современного транспортно-пересадочного узла «Монумент», который входит в МЦД-3. Название выбрали жители. К концу следующего года мы его построим. И важно сделать не просто отдельную платформу. Железная дорога соединяет дальние расстояния, пригород интенсивно работает. Здесь будут обеспечены не только железнодорожные перевозки. Мы сделаем всё для удобства жителей – переход через пути и так далее. Это совместный концепт, разработанный с правительством Подмосковья – три лифта, шесть эскалаторов, новая навигация. Всё это здесь будет реализовано», – сказал Белозёров.
Остановочный пункт будет расположен у памятника «Противотанковые ежи», посвящённого защитникам Москвы. Поэтому новую станцию по инициативе жителей назвали «Монумент». В голосовании на портале «Добродел» участвовали более 35 000 человек.
Сейчас строители готовят площадку под будущую станцию. Перед стартом работ необходимо перенести все коммуникации.
«Сегодня заложен первый камень в основание станции «Монумент». Строительство станции – очень важное решение, поскольку почти для 30 000 жителей Химок улучшится транспортная доступность, связь с Москвой, микрорайонами города и другими населёнными пунктами нашего Подмосковья. Это решение люди давно ждали. Мы получали от них наказы и пожелания», – отметил Кравченко.
Ещё один совместный проект с РЖД – капремонт железнодорожного вокзала «Дмитров», которым ежедневно пользуются 15 000 пассажиров. Обновить его панируют в 2027-2028 годах. Здание было построено в 1901 году и является объектом культурного наследия, поэтому важно сохранить его исторический облик.
«Дмитров – один из старейших городов. Там находится уникальный вокзал. Чтобы приступить к капремонту, о котором просили жители, важно соблюсти все требования, которые предъявляют к объектам культурного наследия. Мы берём два года, чтобы навести там порядок. Договорились об этом с Олегом Валентиновичем Белозёровым, и я очень надеюсь, что строители справятся», – подчеркнул Воробьёв.За счёт регионального бюджета в порядок приведут территорию, прилегающую к вокзалу «Дмитров».