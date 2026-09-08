Новую станцию МЦД-3 «Монумент» в Химках откроют в конце будущего года

08 сентября 2026, 15:48

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и гендиректор РЖД Олег Белозёров дали старт строительству железнодорожной станции МЦД-3 «Монумент» в Химках.





В торжественной закладке первого камня участвовал и первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.



Остановка будет располагаться между станциями «Химки» и «Молжаниново» на МЦД-3. Построить её просили жители ЖК «Солнечная система» и «Две столицы». Они обращались на Прямую линию президента.

Новый остановочный пункт планируют открыть в конце 2027 года. В пешей доступности от него живут около 28 500 человек. Это жильцы ЖК «Ленинградский», ЖК «Мишино», кварталов Новокуркино, Новые Химки, Клязьма-Старбеево.

«Наш президент всегда подчеркивает важность партнёрских отношений. И когда мы имеем партнеров в лице РЖД, Москвы, правительства России, можно реализовывать очень смелые и нужные жителям проекты. Сегодня мы с Олегом Валентиновичем Белозёровым дали старт строительству новой станции «Монумент». Здесь живут около 30 000 человек. Люди теряют заметное количество времени по пути к МЦД-3. А современная станция с лифтами и эскалаторами позволит быстро и удобно добираться, в том числе, до Москвы и обратно», – сказал Воробьёв.

А. Воробьёв и О. Белозёров (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

«Это не первая и не последняя станция, которую мы строим, но очень нужная. Люди смогут экономить огромное количество времени. Это безопасно и удобно. Я благодарен команде РЖД, потому что не было случаев, когда бы наш запрос оставался без ответа. Очень надеемся, что в конце 2027 года эта современная станция будет радовать наших жителей», – добавил глава региона

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«В Подмосковья реализуется много разных проектов. Сегодня мы дали старт строительству нового современного транспортно-пересадочного узла «Монумент», который входит в МЦД-3. Название выбрали жители. К концу следующего года мы его построим. И важно сделать не просто отдельную платформу. Железная дорога соединяет дальние расстояния, пригород интенсивно работает. Здесь будут обеспечены не только железнодорожные перевозки. Мы сделаем всё для удобства жителей – переход через пути и так далее. Это совместный концепт, разработанный с правительством Подмосковья – три лифта, шесть эскалаторов, новая навигация. Всё это здесь будет реализовано», – сказал Белозёров.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Сегодня заложен первый камень в основание станции «Монумент». Строительство станции – очень важное решение, поскольку почти для 30 000 жителей Химок улучшится транспортная доступность, связь с Москвой, микрорайонами города и другими населёнными пунктами нашего Подмосковья. Это решение люди давно ждали. Мы получали от них наказы и пожелания», – отметил Кравченко.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Дмитров – один из старейших городов. Там находится уникальный вокзал. Чтобы приступить к капремонту, о котором просили жители, важно соблюсти все требования, которые предъявляют к объектам культурного наследия. Мы берём два года, чтобы навести там порядок. Договорились об этом с Олегом Валентиновичем Белозёровым, и я очень надеюсь, что строители справятся», – подчеркнул Воробьёв.