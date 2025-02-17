О состоянии родных в больницах Подмосковья через сервис 122 узнали 900 человек

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С начала текущего года более 900 человек узнали о состоянии своих близких, госпитализированных в больницы Московской области, по телефону 122, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Чтобы узнать о состоянии своего родственника, проходящего лечение в одной из подмосковных больницы, достаточно оставить заявку по номеру 122, после чего с заявителем свяжется лечащий врач или сотрудник медучреждения, который даст все разъяснения. С начала 2025 года этим сервисом воспользовались уже свыше 900 человек», — сказал зампред правительства региона — глава областного Минздрава Максим Забелин.В министерстве отметили, что с помощью сервиса 122 модно получить информацию о состоянии родственника старше 18 лет, который указал ваши данные при госпитализации. Если заявка оформлена до 11 утра, информация будет предоставлена до 8 вечера текущего дня. Ответ на заявку, отправленную после 11:00 или в выходной, поступит на следующий день.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
В настоящее время в этом проекте участвуют 49 больниц, а также МОНИИАГ, МОНИКИ им. Владимирского, Московский областной онкодиспансер и Московский областной госпиталь ветеранов войн.
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Лев Каштанов